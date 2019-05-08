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Başkentte ihaleler canlı yayına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 662 firmanın başvurduğu ihaleyi canlı yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 662 işletmenin başvurduğu "Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi"ni internet üzerinden canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın "şeffaf belediyecilik" anlayışının yaygınlaştırılması yönündeki talimatının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

ANFA Genel Müdürlüğünün Ankara Büyükşehir Belediyesi il sınırları ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan, "Yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım-onarım ve tadilat hizmet alımı" işini kapsayan "Yeşil Alan Bakım ve Onarım İhalesi"ne bin 662 firma, rekor sayıda başvuruda bulundu.

Belediye ve ANFA'nın web sitelerinde yayınlanan duyurularının ardından, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde başvuru yapan bin 662 firmanın tamamının ön başvurularını kabul eden Büyükşehir Belediyesince teklif verme sürecinde tekelleşmenin de önüne geçmenin amaçlandığı vurgulandı.

- İhale 10 Mayıs'a kadar devam edecek

ANFA Genel Müdürlüğü'nde yapılan açık ihale, Yavaş'ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi www.anfa.com.tr ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi www.youtube.com/ankarabbld üzerinden canlı yayınlandı.

Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektupların yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonların açıkladığı kırım oranlarının, yüzde 65'lerde olduğu ihalenin, 10 Mayıs'a kadar devam edeceği bildirildi.

İhale sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda, 40 bölge için en uygun teklifi veren firmalarla anlaşma sağlanacağı açıklandı.

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ANFA Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayın ihale

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