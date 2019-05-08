Başkentte ihaleler canlı yayına açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 662 işletmenin başvurduğu "Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi"ni internet üzerinden canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın "şeffaf belediyecilik" anlayışının yaygınlaştırılması yönündeki talimatının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

ANFA Genel Müdürlüğünün Ankara Büyükşehir Belediyesi il sınırları ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan, "Yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım-onarım ve tadilat hizmet alımı" işini kapsayan "Yeşil Alan Bakım ve Onarım İhalesi"ne bin 662 firma, rekor sayıda başvuruda bulundu.

Belediye ve ANFA'nın web sitelerinde yayınlanan duyurularının ardından, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde başvuru yapan bin 662 firmanın tamamının ön başvurularını kabul eden Büyükşehir Belediyesince teklif verme sürecinde tekelleşmenin de önüne geçmenin amaçlandığı vurgulandı.

- İhale 10 Mayıs'a kadar devam edecek