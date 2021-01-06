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  4. Başkent’te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

06.01.2021 07:19 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın çeşitli yerlerinde yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.Kaza Kuzey Çevre yolunda meydana geldi.

Ankara’nın çeşitli yerlerinde yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.
Kaza Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Susuz istikametinden Batıkent’te giden 06 ROE 89 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.D direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.E.D hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.E.D’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
TIR bariyerlere çarptı
Kaza Bolu Ankara istikametinde meydana geldi. Bolu’dan Ankara’ya seyir halinde olan 40 AKK 296 plakalı TIR’ın sürücüsü T.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekibi T.D.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise kazadan dolayı tek şeride düşen yoldan kontrollü bir şekilde geçişi sağladı.

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