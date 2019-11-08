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Başkent’te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:38 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı istikamette giden iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Dökümcüler Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı istikamette giden iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Dökümcüler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Ayaş yolu üzerinde Sincan istikametinde ilerleyen iki otobüs, iddiaya göre şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken otobüslerde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edilirken otobüsteki diğer yolcular ise başka bir otobüse yönlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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