Başkentte iki otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Ankara'da iki otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk Özkan yönetimindeki 06 DNH 80 plakalı otomobil ile Elif İnce Hocaoğlu idaresindeki 06 BEN 284 plakalı otomobil, Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı'nda çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
İki araç sürücüsünün de yara almadan kurtulduğu kazada Selçuk Özkan'ın kullandığı otomobilde sıkışan Perihan Özkan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, burada tedavi altına alındı.
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