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Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpek ölüsü bulundu.

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğinden (HAYKURDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arazide siyah çöp torbalarına konulmuş halde onlarca köpeğin cesedi bulundu.

Çok sayıda hayvanseverin ve dernek temsilcilerinin haberi alır almaz olay yerine gittiğini belirten HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklerin poşetlere konularak boş araziye atıldığını kaydetti.

"BU KATLİAMLARA 'DUR' DEMENİN TEK YOLU YASADIR"

Paçalı, şu bilgileri verdi:

"Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu yasadır. Yasa istiyoruz."

BAŞKENTTE İKİNCİ OLAY

Geçtiğimiz günlerde, Batıkent bölgesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılma kararı sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı.

AA


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Ankara Çubuk batıkent köpek

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