Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli

Ankara'da "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncelikler ve Karşılaşılan Zorluklar" konulu panel düzenlendi.

İspanya ve Şili'nin Ankara Büyükelçilikleri ile Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi (LAMER) iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen panelde, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar tartışıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan ve iki hafta sürecek 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25) hakkında bilgilendirme amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

COP25'te hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler liderliğinde sürdürülebilir bir gelecek için "karbonsuz hayat" kavramının önemine dikkati çektiğini vurgulayan Gonzalez-Barba, "Karbonlaşma kapitalizmle beraber 200 yıl önce başladı. Sürdürülebilir bir hayat, gezegenimiz ve insanımızın sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi için yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Gonzales-Barba, İspanya'nın, Avrupa'da iklim değişikliği farkındalığının en yüksek olduğu ülkelerden olduğunu dile getirdi.