HABER

Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 22:52 | Son Güncelleme

Başkent'te iklim değişikliğiyle mücadele paneli

Ankara'da "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncelikler ve Karşılaşılan Zorluklar" konulu panel düzenlendi.

İspanya ve Şili'nin Ankara Büyükelçilikleri ile Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi (LAMER) iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen panelde, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar tartışıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayan ve iki hafta sürecek 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25) hakkında bilgilendirme amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

COP25'te hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler liderliğinde sürdürülebilir bir gelecek için "karbonsuz hayat" kavramının önemine dikkati çektiğini vurgulayan Gonzalez-Barba, "Karbonlaşma kapitalizmle beraber 200 yıl önce başladı. Sürdürülebilir bir hayat, gezegenimiz ve insanımızın sağlıklı nesiller yetiştirebilmesi için yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Gonzales-Barba, İspanya'nın, Avrupa'da iklim değişikliği farkındalığının en yüksek olduğu ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre de LAMER'e katkılarından ötürü teşekkür ederek, iklim değişikliğinin dünyada ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.

Eko-sistemin korunması için karbon salınımının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Andreya Latorre, acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Süzen, gelecek nesilleri ve dünyayı korumak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

LAMER Başkanı Prof. Dr. Necati Kutlu da panele katkılarından ötürü İspanya ve Şili büyükelçiliklerine teşekkür etti. Kutlu, Türkiye'nin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefinin yüzde 21 olduğunu ve bu hedefin başarılacağını dile getirdi.

Panele, başkentteki diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında
Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralıAğaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öncelikler ve Karşılaşılan Zorl Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi (LAMER) LAMER

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Türkiye ile NATO arasında kriz yaratan plan kabul edildi

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a turist akını! 12 milyon 690 bin...

Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Bartın'da vahşet! 6 köpek ölü bulundu

Vahşet! Hepsi ölü bulundu

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.