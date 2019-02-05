Başkent’te İl Jandarma Komutanlığı karşısında şüpheli çuval alarmı

Başkent’te İl Jandarma Komutanlığı karşısına bırakılan şüpheli bir çuval, polisi alarma geçirdi.

Yenimahalle İlçesi Çamlıca Mahallesi 408. Cadde üzerinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında kaldırıma bırakılan şüpheli bir çuval, polisi alarma geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi her iki yönde araç ve yaya trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Şüpheli çuval, olay yerine gelen bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Fünye ile patlatılan çuvaldan çöpler çıktı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.