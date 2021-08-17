HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başkentte ilginç olay! Boş araziyi gören TIR şoförleri ne yapacağını şaşırdı

Başkentte ilginç olay! Boş araziyi gören TIR şoförleri ne yapacağını şaşırdı

17.08.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Kocaeli'den taşıdıkları iç boş konteyner yükü ile Ankara'nın Akyurt ilçesine gelen yaklaşık 100 TIR ve şoförü, teslim yeri olarak boş arazileri görünce şaşkınlığa uğradı.

Başkentte ilginç olay! Boş araziyi gören TIR şoförleri ne yapacağını şaşırdı

İstanbul ve Gebze'den yola çıkan içi boş konteyner yüklü TIR'lar Akyurt'a geldiklerinde teslimat noktası olarak boş arazileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taşıdıkları yükün tarlaya inecek bir yük olmadığını, her aracın ve konteynerin kimliği bulunduğunu belirten TIR şoförleri, bu durumdan kuşkulandıklarını söyledi. Akyurt ve çevresinde farklı noktalara yönlendirilen TIR şoförlerinin bir kısmı belirtilen adreslere taşıdıkları yükü indirdi, 25 TIR şoförü ise beklemeye koyuldu.

Birlikte yük taşıdıkları arkadaşları adına konuşan TIR şoförü Ferhat Kahriman, 4 gündür mağdur durumda Akyurt'ta beklediklerini ve yetkililerden gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Kahriman, "Biz buraya konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik ve 4 gündür burada bekliyoruz. Konteynerleri sırtımızdan ne teslim alan var, ne de bu işle ilgilenen var. Burada ne lavabo var ne banyo var, ne yemek yiyebileceğimiz bir yer var, harap bir şekilde bekliyoruz. 25-30 araba var, bizler de halimizin ne olacağını bilemiyoruz, ödemelerimizi de alamadık. Mağdur durumdayız" dedi.

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"

AW396003_02

"KONTEYNERLERİ İSTEYENLERİ OYALADIK"

Konteynerin sahiplerine ve emniyete yaşanan olayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen Kahriman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Dün yanımıza bir araç geldi, taksinin önünde ve arkasında plaka yok, bize herhangi bir tarlaya indirebileceğimizi söylediler. Bu taşımacılığı daha önce yaptığımız için de bu malzemelerin herhangi bir tarlaya inmeyeceğini biliyoruz. Biz de şüphelendik ve bu malzemeleri indirmedik, isteyenleri oyaladık, konteyner sahiplerini ve yetkilileri bilgilendirdik, onlar da durumun farkına vardılar ve indirmeyin diye rica ettiler.

İlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandıİlçenin kâbusu oldu! Beylikdüzü'nde evlere giren şüpheli yakalandı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
PARTNER Serdar Ortaç'ın eski eşine öfkesi dinmiyor! Serdar Ortaç'ın eski eşine öfkesi dinmiyor!
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadıJigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.