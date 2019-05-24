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Başkent’te intihar girişimini polisler engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 03:44 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde maddi sıkıntılarından dolayı intihar etmek isteyen inşaat işçisini polisler engelledi.Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Sincan İlçesi Atatürk Caddesi üst geçidinde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde maddi sıkıntılarından dolayı intihar etmek isteyen inşaat işçisini polisler engelledi.
Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Sincan İlçesi Atatürk Caddesi üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maddi sıkıntılarından dolayı eşinden ve çocuklarından ayrılan 2 çocuk babası ve inşaat işçisi Zafer B. (30), bunalıma girdi. Çocuklarına bakamadığını iddia eden şahıs, Atatürk Caddesi üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de olası bir atlama durumuna karşılık önlem aldı. Sincan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonucunda şahsı kollarından yakalayarak yukarıya çekti. İntihara teşebbüs eden vatandaşı muayene için hastaneye kaldıran sağlık ekipleri, daha sonra ifadesi alınmak üzere Sincan Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

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