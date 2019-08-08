HABER

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü. İş adamını vuran zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Olay, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FS 4808 plakalı otomobilin içerisinde Zinnur Erol ile Süleyman S. sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracın içerisinden inen Süleyman S., Zinnur Erol’e ateş etti. Ateş ettikten sonra elindeki silahı poşete koyarak olay yerinden dolmuşa binerek kaçtı. Vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan Zinnur Erol’un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinden kaçan Süleyman S.’nin ise Karapürçek’te intihar ettiği belirlendi.
Zinnur Erol’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldüMardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü
Manisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandıManisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.