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Başkentte iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 02:21 | Son Güncelleme

Altındağ'daki yangında bir ekmek fırını kullanılamaz hale geldi, iki dükkanda hasar oluştu

Ankara'da bir ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Şehit Rafet Sever Caddesi'ndeki bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerlerinin çatısına sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik ekipleri iş yerlerinin elektrik akımını kesti, yandaki binada oturanlar tahliye edildi.

Yangının çıktığı fırın kullanılamaz hale geldi, iki dükkanda hasar oluştu.

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Ankara işyeri maddi hasar yangın

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