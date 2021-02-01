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Başkent’te iş yeri yangını korkuttu

01.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Ankara Bahçelievler’de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, Şehit H.

Ankara Bahçelievler’de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Semt Hali’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın çevredeki insanlarda panik oluşturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında can kaybı olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.

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