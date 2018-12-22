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Başkentte "İşgalin 101. Yılında Filistin" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri Saidam: - "Ankara'da hava soğuk ama kalpler sıcak. Türkiye'nin sabahlarında kendimizi yetim hissetmiyoruz" - "Kudüs'ü savunma konusunda geri adım atmayacağız" - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: - "İsrail ile normalleşme sürecine giden Arap dünyasının bir kısmı Filistin'i sıkıntıya sokuyor"

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından "İşgalin 101. Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" başlıklı panel düzenlendi.

SDE konferans salonundaki panelde konuşan Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri Saidam, Filistin direnişinin bütün kurgu ve sıkıntılara rağmen devam edeceğini ve kimsenin bundan şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye sayesinde kendilerini sahipsiz hissetmediklerini dile getiren Saidam, "Ankara'da hava soğuk ama kalpler sıcak. Türkiye'nin sabahlarında kendimizi yetim hissetmiyoruz." dedi.

Saidam, Filistin halkına hiçbir dönemde olumlu bakışla yaklaşılmadığına ve bunun ABD Başkanı Donald Trump döneminde de devam ettiğine değinerek, "Kudüs'ü savunma konusunda geri adım atmayacağız. Direnişe devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Saidam, Filistin meselesini tarihi ve ahlaki bir mesele olarak tanımlayarak, kendilerini eğitim, ekonomi ve kurumsal anlamda güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Saidam, İsrail'in, Filistinlilerin eğitilmesini tehdit olarak görüp halkı cahil bırakmak için her yolu denediğini kaydetti.

SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı da Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Zulüm, hakkına razı olmama ve adaleti istememe durumudur." dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin davasının çok tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirterek, "İsrail için uluslararası hukuku çiğnemeye hazır ABD idaresi ve İsrail ile normalleşme sürecine giden Arap dünyasının bir kısmı, Filistin'i sıkıntıya sokuyor." ifadesini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Filistin ve Filistin halkının yanında olduğunu ve enerjilerinin büyük kısmını Filistin davasına adadıklarını söyledi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Filistin meselesinin kutsal bir mesele olduğunu dile getirerek, "İnsanların ölümden de öte en kötü hali vatansız kalmasıdır. Filistinlilerin yüzde 70'inin vatanlarını terk ettiklerini duyduk." diye konuştu.

Panelde ayrıca "Tarihi Kudüs Sergisi" katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Faed Mustafa Stratejik Düşüne Enstitüsü Türk Tarih Kurumu

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