Başkentte İsrail protestosu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, grup adına yaptığı basın açıklamasında, dünyanın farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yaptığını, hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmadıklarını ve hor görmediklerini belirtti.

Bir ırkın diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiçbir ideolojinin insanlığa saadet getirmeyeceğini ifade eden Şanver, "Tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da bir kavim için yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi düşünenler, geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirirler. İşte bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği Siyonizm'dir." dedi.