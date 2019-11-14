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Başkentte İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 21:31 | Son Güncelleme

Başkentte İsrail protestosu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşan grup, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, grup adına yaptığı basın açıklamasında, dünyanın farklı renklerden, ırklardan, kültürlerden, dillerden 7 milyar 800 milyon insana ev sahipliği yaptığını, hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmadıklarını ve hor görmediklerini belirtti.

Bir ırkın diğerlerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiçbir ideolojinin insanlığa saadet getirmeyeceğini ifade eden Şanver, "Tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da bir kavim için yaşamı kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi düşünenler, geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirirler. İşte bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği Siyonizm'dir." dedi.

Siyonist çetelerin 1917’den bugüne, 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirdiklerini vurgulayan Şanver, şunları kaydetti:

"Küstah ve şımarık İsrail, hafta içerisinde İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Baha Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata şehit olmuşlardır. Filistinlileri tehdit olarak gören İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'yi bombalamaya devam etmiş, 30 kadar kardeşimiz bu bombardımanla şehit edilmiştir. 50 kadar kardeşimiz de yaralanmıştır. Küstah ve şımarık İsrail bunu hep yapmaktadır."

- "Onların anlayacağı tek şey güçtür"

AGD Genel Başkanı Salih Turan da İsrail'in Filistin topraklarındaki zulümlere tavırlarını, duruşlarını ortaya koymak ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Turan, "İsrail denen bu terör grubu ne basın açıklamalarından anlar ne de başka bir şeyden anlar. Onların anlayacağı tek şey güçtür. Allah inşallah Müslümanlara da o gücü nasip etsin." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Filistin haklı için dua eden grup, olaysız dağıldı.

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