Başkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia'nın ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen resepsiyona, başkentteki misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ve sanatçılar katıldı.

İki ülkenin ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Gattia, bir asır önce milyonlarca gencin İtalya'nın toprak bütünlüğünü sağlama çabası uğruna savaş alanlarında canlarını feda ettiğini, milyonlarca İtalyan'ın bir ulus haline geldiğini söyledi.

Gattia, "Bu bayram, her an ülkesine hizmet etmek üzere hazır olan, demokratik kurumların korunması ve toplum güvenliğinin sağlanmasını garanti eden ve aynı zamanda zorda olan diğer halkların da yanında olmaya çalışan İtalyan Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığının simgesidir." dedi.

Türkiye ile yakınlıklarını "kardeşten öte" olarak tanımlayan Gattia, "NATO müttefiki olmanın yanı sıra terörizmin her türüyle mücadelede beraberlik gösteren, kıyıları Akdeniz ile ıslanan bu iki ülkenin arasındaki mevcut yakınlığa bir kere daha tanıklık eden burada bulunan Türk misafirlerimize özel teşekkür ediyorum. Değerlerin, geleneklerin ve duyguların ortaklığı bizi gerçekten 'kardeşten öte' kılmaktadır." diye konuştu.

Program, mini konser ve İtalyan mutfağından yemeklerin ikramıyla sona erdi.