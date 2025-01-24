HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı

Başkentte izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı

24.01.2025 17:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ulus Meydanı'nda polisin ikazlarına uymayarak izinsiz eylem yapan gruba müdahale edilmesi sonucunda 34 kişi gözaltına alındı.

Başkentte izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan gruba müdahale etti.

thumbs_b_c_a3173846d47d63573df136d768f32f2e

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ellerinde silah yok . herkesin gösteri yapma hakkı vardır kardeşim. Aynı düşünmek zorunda değiliz insanlarla...
Ağa babası
En Çok Okunan Haberler
Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Ankara Emniyeti'nden açıklama

Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Ankara Emniyeti'nden açıklama

'Erkekler de dul maaşı alabilecek' haberi gündem oldu! SGK'dan açıklama geldi

'Erkekler de dul maaşı alabilecek' haberi gündem oldu! SGK'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz imza! Yeni takımı ve kariyerinin en yüksek ücreti belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'dan sürpriz imza! Yeni takımı ve kariyerinin en yüksek ücreti belli oldu!

Trump başlattı: Tüm dünyada ses getirmişti! "Tarihin en büyük" operasyonundan ilk görüntüler geldi

Trump başlattı: Tüm dünyada ses getirmişti! "Tarihin en büyük" operasyonundan ilk görüntüler geldi

Ayşe Barım soruşturmasına 7 oyuncunun daha adı karıştı

Ayşe Barım soruşturmasına 7 oyuncunun daha adı karıştı

Bolu'daki yangında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Bolu'daki yangında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.