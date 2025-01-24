Başkentte izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan gruba müdahale etti.

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır