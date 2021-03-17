HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Başkent’te kaçak göçmen operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

17.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeye yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın da polis ekiplerince kurtarıldı. Operasyonda ele geçirilen 135 bin 90 TL, 680 euro, 36 dolar ve çok sayıdaki pasaport ile dijital materyale de el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
İntihar eden arkadaşının ellerini bağlayışını bile izlemişİntihar eden arkadaşının ellerini bağlayışını bile izlemiş
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı

Alarm zilleri bu kez o için çalıyor! 'Kırmızıya çok az kaldı'

18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart'ta bankalar açık mı?

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Vaka sayısının arttığı ilde kırmızı alarm! 'Sokağa çıkmayın'

Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez ne anlama geliyor?

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi ve ne anlama geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.