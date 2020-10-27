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Başkent’te kaçak muayenehane operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak muayenehanelere yönelik bugün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak muayenehanelere yönelik bugün 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde yer alan kaçak muayenehanelere yönelik 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde kaçak muayenehane işlettikleri tespit edilen 6 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda, 5 bin 650 adet tıbbi ilaç, çok sayıda tıbbi malzeme ve kozmetik ürünü ele geçirildi.

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