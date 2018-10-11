Başkentte kaçak oyuncak operasyonu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 204 kaçak oyuncak ele geçirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ziraat Mahallesi'nde bir oyuncak dükkanında çok sayıda kaçak ürün olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Dükkana operasyon düzenleyen ekipler, faturaları ibraz edilemeyen ve yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 204 oyuncak ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.P. ve K.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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