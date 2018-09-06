Başkentte kaçak sigara operasyonu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde tırda yapılan aramada 57 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Aramada tırın dorsesindeki kolilerde 57 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Tır şoförü T.E. ile araçtaki M.S.E. gözaltına alındı.
Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor
Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi
Hacamat yaparken yakalandı, gerçek mesleği kaportacı çıktı!
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum