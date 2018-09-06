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Başkentte kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Başkentte kaçak sigara operasyonu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde tırda yapılan aramada 57 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Aramada tırın dorsesindeki kolilerde 57 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Tır şoförü T.E. ile araçtaki M.S.E. gözaltına alındı.

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Ankara kaçak sigara operasyon TIR

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