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Başkentte kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesinde iki ayrı operasyonda, faturasız 180 kol saati, gümrük kaçağı 722 çakmak ve elektronik sigara ele geçirildi - 2 kişi gözaltına alındı

Başkentte iki ayrı operasyonda faturasız 180 kol saati, gümrük kaçağı 722 çakmak ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde tütün mamülleri satılan iş yerinde, Türkiye'ye gümrüksüz getirilen çakmak, elektronik sigara gibi ürünlerin satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İş yeri sahibi Fatih P, gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve arabasında arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 722 çakmak ve elektronik sigara ile 225 gram kehribar kolye buldu.

Çankaya ilçesinde ikinci operasyonda, Oğuzlar Mahallesi 1371'inci Cadde'de seyreden bir otomobili durduran ekipler, aracın arka koltuğunda fatura ve belgeleri olmayan 180 değişik marka ve modelde kol saati ele geçirdi.

Sürücü Satılmış K. gözaltına alındı.

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