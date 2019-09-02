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Başkentte kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

Mamak ilçesinde dört çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Başkentte dört çocuk annesi kadın, kavga ettiği eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, işlettiği çiğ köfte dükkanını öğle saatlerinde kapatarak Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 274. Cadde'deki evine gelen İbrahim Köksal (40), 17 yıllık eşi Sibel Köksal ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Köksal, eşini boğduktan sonra bıçakladı.

Kadının olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından polisi arayan Köksal, eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri Köksal'ı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sibel Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köksal çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi.

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