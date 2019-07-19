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Başkentte "Kadın-Erkek Eşitliğine Uluslararası Bakış" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

"Gençlik İçin Hareket Derneği"nin koordinasyonunda 5 ülkeden 40 genç, Ankara'da kadın-erkek eşitliğine yönelik farkındalık çalışması yürüttü

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) finansmanıyla "Gençlik İçin Hareket Derneği"nin koordinasyonunda 5 ülkeden 40 genç, kadın-erkek eşitliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

"Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık" adlı AB Gençlik Değişim Projesine katılan 5 ülkeden 40 genç, Ankara Kuğulu Park'ta düzenlenen "Kadın-Erkek Eşitliğine Uluslararası Bakış" etkinliğinde, kadın-erkek eşitliğine dikkati çekti.

15 Temmuz'da başlayan projede, kadın-erkek eşitliği konuları Ürdün, İtalya, Estonya, Ermenistan ve Türkiye'den gençler tarafından ele alındı. Sunumlarının ardından proje, her ülkeden katılımcıların kadın-erkek eşitliği konusunda fikir beyan ettiği atölyelerle devam etti.

Proje kapsamında Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle de gençler ve Ankaralılar, kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için hazırlanan panoda el baskısı yaptı.

Gençlik İçin Hareket Derneği Başkanı Ahmet Abalı, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, kadın-erkek eşitliği konusunda yaşanan sorunların, dünyanın her yerinde mevcut olduğunu söyledi.

Abalı, "Kadının toplumdaki yerini yükseltmek için kadın, erkek hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Projemiz bu anlamda başta katılımcı gençlerimiz olmak üzere insanlar üzerinde bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor." dedi.

Abalı, Park'taki etkinliğin ardından projenin seminer, söyleşi ve atölyeler ile 23 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Proje Koordinatörü Cihan Akar da "Ortak Cinsiyetimiz İnsanlık" projesinin, kadın-erkek eşitliğini konu alan bir çalışma olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 9 gün boyunca 5 farkı gruptan 40 gençle çeşitli çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Akar, "Bugün de toplumsal farkındalık oluşturmak adına Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'inden beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği logosunun yer aldığı büyük boş panomuzu halk ve gençlerimizin katılımıyla el baskısı yapıyoruz. Kısacası böylesi bir önemli bir konuya el uzatarak kadın-erkek eşitliği için biz de varız diyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
erkek Eşitlik kadın Kuğulu Park

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