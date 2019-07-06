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Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Dostu Kent” olma yönündeki iddiasını, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” adı altında düzenlediği anketle pekiştiriyor.1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı ankette, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.Anket Temmuz ayı süresince devam edecekBüyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada sürdürülen ankette kadınlara; eğitimden sağlığa, ulaşımdan kreş ihtiyacına, belediyenin kadına yönelik çalışmalarından beklentilerine kadar pek çok soru yöneltiliyor.Temmuz ayı boyunca devam edecek ankete katılmak isteyen kadınlar soruları; Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesi (anket.ankara.bel.tr), Belediye Hizmet Binası içindeki Halkla İlişkiler Bankoları ya da Kızılay Metro İstasyonundaki dijital ekranlardan yanıtlayabilir.Yaklaşık 5 bin kadının katılımının hedeflendiği “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” anket çalışması internet ortamının dışında, kentin en işlek noktalarında yüz yüze olarak da yapılmaya başlandı.Başkentli kadınlar anketten memnunBüyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ankete katılan 7’den 70’e kadınlar anket uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler:-Seren Zeynep Öztepe-(21 yaşında-Öğrenci): “Anket uygulamasını çok faydalı buldum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Dostu Kent” olma yönündeki iddiasını, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” adı altında düzenlediği anketle pekiştiriyor.
1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı ankette, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.
Anket Temmuz ayı süresince devam edecek
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada sürdürülen ankette kadınlara; eğitimden sağlığa, ulaşımdan kreş ihtiyacına, belediyenin kadına yönelik çalışmalarından beklentilerine kadar pek çok soru yöneltiliyor.
Temmuz ayı boyunca devam edecek ankete katılmak isteyen kadınlar soruları; Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesi (anket.ankara.bel.tr), Belediye Hizmet Binası içindeki Halkla İlişkiler Bankoları ya da Kızılay Metro İstasyonundaki dijital ekranlardan yanıtlayabilir.
Yaklaşık 5 bin kadının katılımının hedeflendiği “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” anket çalışması internet ortamının dışında, kentin en işlek noktalarında yüz yüze olarak da yapılmaya başlandı.
Başkentli kadınlar anketten memnun
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ankete katılan 7’den 70’e kadınlar anket uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler:
-Seren Zeynep Öztepe-(21 yaşında-Öğrenci): “Anket uygulamasını çok faydalı buldum. Anketteki soruları incelediğimde çoğumuzun bazı uygulamaları bilmediğini fark ettim. Örneğin ankette ‘Güvenli durak uygulamasından haberdar mısınız?’ diye bir soru vardı. Benim böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberim yoktu. Ben öğrenci olduğum için yurda geç saatlerde dönerken tedirgin oluyordum bu ’güvenli durak uygulaması’ ile gideceğim yurdun önüne kadar bırakılıyor olmak kendimi çok güvende hissettiriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra Başkent’te Metrolarda bebek bakım odalarının artırılmasını istiyorum. Kendi kardeşim için biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Birçok bebekli annenin de bu konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum."
-Zehra Mumcu-(35 yaşında-Ev Hanımı): “Kadınlara yönelik anket yapılması çok güzel. Fikrimizin sorulması, önerilerimizin önemsenmesi çok güzel. Başkent’te araçların kaldırımlara park etmesinden çok şikayetçiyiz. Hamileler, bebek arabalarını kullanan aileler ve engelliler çok zor durumda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum. Başkent’in daha temiz olması çocuklarımız için çok önemli.”
-Zeynep Mehmetoğlu-(14 yaşında-Öğrenci): “Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik anket yapması, fikirlerini sorması güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi’nin Hanım Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri var. Kadınlar için şehir içi şehir dışı turlar var. Bu hizmetlerinden memnunuz. Teşekkür ediyoruz.”
“Kadın dostu kent başkent”
Başkentli kadınların kent yaşamında daha aktif rol almasına olanak tanıyan projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öncelikli olarak her sosyo-ekonomik düzeydeki kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
2 Kadın Sığınma Evi, 1’i merkezde 5’i ilçede olmak üzere toplam 6 Kadın Danışma Birimi ile hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle de yoğun mücadele ediyor. Kadına şiddet konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiren ve bu konudaki ilk genelgeyi yayımlayan belediye unvanını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile örnek projelere de imza atıyor.
Kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yine kadınlara sorarak tespit eden Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentten istekleri, ihtiyaçları, beğenileri, eleştirileri ve önerileri gibi birçok konuyu yine kadınlara sorarak belirliyor.
Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 2018 yılında kız yurtlarında güvenli durak ve daha çok aydınlatma çalışması başlatarak, kadınların kentte daha güvenli hareket etmesine de olanak sağladı.

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı

Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
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