Başkent’te kamyon kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir kamyon sürücü yol ayrımındaki direğe çarptı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza Ankara’nın Çankaya İlçesi Dumlupınar Bulvarı’ndan Kızılay istikametinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 43 FT 591 plakalı kamyon sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi’ne sevk etti. Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kaza nedeniyle yola dökülen yağ ve mazot, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

