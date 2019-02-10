HABER

Başkent’te kanlı buluşma

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 02:27 | Son Güncelleme

Ankara’da gecekondu evlerinin yoğun olduğu ıssız bölgede buluşan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Başkent’te kanlı buluşma

Ankara’da gecekondu evlerinin yoğun olduğu ıssız bölgede buluşan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra silahların konuştuğu olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efekan G., gecekondu evlerinin yoğun olduğu 896/2. Sokak’ta 2 arkadaşıyla buluştu. Bir müddet sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişiler, yanlarında getirdiği silahla Efekan G.’yi çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını koruma altına aldı. Daha sonra noktaya sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, delilleri topladı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başkent’te kanlı buluşma

Başkent’te kanlı buluşma

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralıAnkara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Başkent’te silahlı kavga: 2 yaralıBaşkent’te silahlı kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Vodafone Park'ta Beşikt'aşk yeniden'

Vodafone Park'ta Beşikt'aşk yeniden'

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.