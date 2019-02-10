Başkent’te kanlı buluşma

Ankara’da gecekondu evlerinin yoğun olduğu ıssız bölgede buluşan 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra silahların konuştuğu olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efekan G., gecekondu evlerinin yoğun olduğu 896/2. Sokak’ta 2 arkadaşıyla buluştu. Bir müddet sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişiler, yanlarında getirdiği silahla Efekan G.’yi çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını koruma altına aldı. Daha sonra noktaya sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, delilleri topladı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



