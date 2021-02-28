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Başkentte kanlı tartışma: 1 yaralı

28.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bir grup genç yoldan geçen bir genci bıçakla yaraladı.

Ankara’da bir grup genç yoldan geçen bir genci bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Karahöyük caddesi üzerinde bir grup genç yoldan geçen bir genci bıçakla yaraladı. Bıçaklanan genç hemen yakınındaki oto lastikçiye sığındı. Gencin yaralandığını gören oto lastikçi, kanının durması için ilk müdahaleyi yaptı. Oto lastikçi yaptığı ilk müdahalenin ardından 112 ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri yaralanan gence ilk müdahalenin ardından sedyeye bindirilerek hastaneye götürüldü.
Olay hakkında soruşturma devam ediyor.

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