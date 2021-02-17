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  4. Başkent’te kar küreme aracı su kanalına devrildi: 1 ölü

Başkent’te kar küreme aracı su kanalına devrildi: 1 ölü

17.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Ankara-Niğde otoyolunun 28.

Ankara-Niğde otoyolunun 28. kilometresinde meydana gelen kazada, kar küreme kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu kamyon şoförü Emre S. hayatını kaybetti.
Ankara ve çevre illerdeki yoğun kar yağışı sonrası, Ankara-Niğde otoyolunun ulaşıma kapanmaması amacıyla yürütülen kar küreme çalışmaları sırasında 06 CE 832 plakalı kar küreme aracı su kanalına devrildi. Devrilen kar küreme aracının şoför koltuğunda oturan Emre S. kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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