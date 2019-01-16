HABER

Başkentte kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 04:41 | Son Güncelleme

Başkentte kar yağışı

Ankara'da gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yolların beyaza büründüğü kentte hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gördü.

Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Şişli'de aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildiŞişli'de aydınlatma direği otomobilin üstüne devrildi
Bayrampaşa'da iş yeri yangınıBayrampaşa'da iş yeri yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkent kar kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karda tehlikeli eğlence! Hiç kimseye aldırmadılar!

Karda tehlikeli eğlence! Hiç kimseye aldırmadılar!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Artık o ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

'Palu ailesi' hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanı Gül canlı yayında açıkladı

'Palu ailesi' hakkında yeni gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merak edilen tarih belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merak edilen tarih belli oldu

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.