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  4. Başkent’te kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

Başkent’te kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

08.03.2021 03:09 | Son Güncelleme:
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Başkent’te kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

Ankara’da bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.Olay Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesinde meydana geldi.

Ankara’da bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.
Olay Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey A.Ç. ile kardeşi A.Ç. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş oradan geçen bir taksiyle hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkent’te kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

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