HABER

Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı - Şubede, ilk ölçümde az miktarda klor gazına rastlandı, ikinci ölçümde zararlı gaz tespit edilemedi

AFAD ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine inceleme yaptı.

Yenimahalle OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketi şubesinde görevli personel, çalıştıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinde giriş ve çıkışları kontrol altına aldı, sağlık ekipleri de personeli muayene etti.

Daha sonra, AFAD ekipleri de özel kıyafetlerle iş yerinde kimyasal madde ölçümü yaptı. İlk ölçümde az miktarda klor gazına rastlanırken, ikinci ölçümde zararlı gaz tespit edilemedi.

Bunun üzerine, iş yeri yeniden açıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen personel görevine döndü.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Belediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyaretiBelediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyareti
Hem çevre kirliliğinin önüne geçtiler hem de sokak hayvanlarını sevindirdilerHem çevre kirliliğinin önüne geçtiler hem de sokak hayvanlarını sevindirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD kargo şirketi şubesi Yenimahalle zehirlenme şüphesi zehirli gaz

En Çok Okunan Haberler

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.