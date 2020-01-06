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  4. Başkent’te karla mücadele

Başkent’te karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, merkez ve ilçelerde toplam 277 karla mücadele aracı ve 770 personel ile 7/24 mesai yaptı.
Meteorolojik uyarılar doğrultusunda görevlerinin başında olan karla mücadele ekipleri, merkez ve ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun tuzlama çalışması yaptı. Yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırım ve üst geçitlerde ise el ekipleri, tuzlama ve temizlik çalışması yaparak kar ve buzlanmaya karşı mücadelesini sürdürdü. Kar küreme tuzlama aracı, el ekibi, greyder kar küreme ve JSB Hidromek olmak üzere merkezde 186 araç, ilçelerde ise 91 araç olmak üzere toplam 277 karla mücadele aracı görev yaptı. Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız 770 personel ile sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Mavi Masa’ya iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak yönlendirdi.

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