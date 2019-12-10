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Başkentte Katar Milli Günü resepsiyonu verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Şafi: - "Türkiye-Katar ikili ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir"

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye-Katar ilişkilerinin sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zeminde inşa edildiğini ve örnek bir nitelik taşıdığını söyledi.

Başkentte bir otelde verilen Katar Milli Günü resepsiyonuna, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Şafi, davete katılanlara teşekkür etti. Türkiye-Katar ilişkilerinin her düzeyde uluslararası örnek bir ilişkiye dönüştüğünü kaydeden Şafi, "Türkiye-Katar ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Bunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket etmekteyiz." dedi.

Şafi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliklerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği aşamadan mutluluk duyduğunu ve daha da ilerlemesini arzuladığını vurgulayarak, "Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı zorluklarla hep yanında olacağımızı da vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Şafi ve beraberindekiler, Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

Büyükelçi Şafi, ulusal kıyafetiyle bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi, salona kurulan çadırda misafirlerine kahve ikram etti.

Davetliler konuşmaların ardından, Katar mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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