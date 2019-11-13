HABER

Başkent’te kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 01:03 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Çubuk ilçesinde ikamet eden ve inşaat işi yapan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan, bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Yaklaşık 1 gündür kendisinden haber alınamayan Aydoğan’ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, Kızılöz Mahallesi’ndeki boş bir arazide inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğan’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdüUzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdü
Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdüJandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.