Başkent’te kayınpeder damadı silahla yaraladı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan damat ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’nde, İkram A. ile damadı Abdullah B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kayınpeder damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda kayınpeder İkram A., tabancayla damat Abdullah B.’ye üç el ateş ederek yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baş, boyun ve bacak bölgelerinden ağır yaralanan Abdullah B., Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli İkram A. gözaltına alındı.

