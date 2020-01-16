Başkent’te kaza: 1 ağır yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sularında Yenimahalle ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi üzerinden Yenimahalle istikametinde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 BJD 563 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen İzzet M. idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarırken sağlık ekipleri de durumu ağır olan kişiyi ambulansın içerisine taşıyarak kalp masajı yapmaya başladı. Kısa süre sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, İstanbul Caddesi’nin 2 şeridini trafiğe kapatarak araç geçişini kontrollü sağladı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

