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  4. Başkent’te kesik boğaz olayının zanlısı yakalandı

Başkent’te kesik boğaz olayının zanlısı yakalandı

08.02.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Ankara polisi, bir kişinin boğazından kesilerek yaralanması olayı ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.Ankara’da boğazı kesici aletle yaralanması üzerine ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olan bir şahsın hastaneye getirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ankara polisi, bir kişinin boğazından kesilerek yaralanması olayı ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara’da boğazı kesici aletle yaralanması üzerine ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olan bir şahsın hastaneye getirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaralanın arkadaşı olduğu düşünülen ve hastaneye getiren şüpheli Mehmet Ş.’nin sorgusunda; Cino lakaplı bir adamın evine geldiklerini, olay yerinde iki yabancı uyruklu kadın ile iki erkek olduğunu ve aniden çıkan arbede de arkadaşının yaralandığını söyledi.
Şüpheli Mehmet Ş.’nin olayın gerçekleştiği adresi bilmediğini söylemesi üzerine cep telefonundaki arama kayıtlarına bakıldığı, kayıtlarda bir taksi durağının numarasına ulaşıldığı ve şüpheli Mehmet Ş.’nin arkadaşını bu duraktaki bir taksi ile hastaneye getirdiği belirlendi.
Olayla ilgili olarak ifadesi alınan taksi şoförünün iki şahsı Etlik semtinden aldığı, Keçiören’deki Kuzey Ankara TOKİ Bloklarına götürdüğü ve kendisinin de burada beklemesini söylediklerini anlattı. Taksi şoförünün, şahısların binaya girdikten 10 dakika sonra geri geldikleri, şahıslardan birinin boğazının kesik olduğunu ve hastaneye götürdüğünü beyanı üzerine taksi şoförüne adres gösterme yaptırıldı.
İkamette kimse olmadığı fakat 3 adet bıçağın delil olarak ele geçirildiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet Ş.’nin ihbarı üzerine olayla alakası olduğu düşünülen diğer şüphelilerden Fırat Sabit T. ile Keçiören Yayla Mahallesi’nde ikamet eden Cino lakaplı Emin U. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgularında ise yaralama olayının Fırat Sabit T.’nin itiraf ettiği belirtildi.
Şüphelilerden Mehmet T.’nin tehdit, hakaret, uyuşturucu madde barındırma / satma suçlarından, Emin U.’nun kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, huzur bozma, göçmen kaçakçılığı suçlarından, diğer şüpheli Fırat Sabit T.’nin ise suç uydurma, otomobil hırsızlığı, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama suçlarından suç kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Olay hakkında adli işlem başlatıldı.

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