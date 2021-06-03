HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

03.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda yangın çıktı. Çevrede büyük paniğe yol açan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi.

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

DUMANLAR GÖK YÜZÜNÜ KAPLADI

İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi.

ÇİFT TARAFLI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Prof. Dr. Ayaz: Müsilaj, Karadeniz'den Ege'ye doğru akıyorProf. Dr. Ayaz: Müsilaj, Karadeniz'den Ege'ye doğru akıyor
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'ten acı haber

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Cinsel ilişki itirafıyla herkesi şoke etti!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.