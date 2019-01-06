HABER

Başkentte kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

Ankara'da hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, beyaza bürünen park ve bahçelerde vakit geçirerek kar yağışının tadını çıkardı

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Ankara'da beyaza bürünen park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Erken saatlerden itibaren Eymir Gölü, Dikmen Vadisi, Kuğulu ve Seğmenler Parkı başta olmak üzere birçok yere akın eden vatandaşlar, fotoğraf çekti, kar topu oynadı ve yürüyüş yaptı.

Karın keyfini en çok arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar yaşadı. Kentin simgelerinden Kuğulu Park'ta kar topu oynayan çocuklar, güvercinlere de yem verdi.

Başkentte kar yağışı nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmadı ancak maddi hasarlı bazı trafik kazaları meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...
Ankara'da yarın okullar tatil mi?Ankara'da yarın okullar tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkent kar kızak yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.