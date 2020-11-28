Başkent’te kızını kaçıran baba yakalandı

Başkent’te boşanmak üzere olduğu eşinden, 2 yaşındaki çocuğunu görmek için teslim alan baba kızını zamanında teslim etmeyip alıkoyarak kaçırdı.

Ankara’da Şeyma Almila K. isimli bir kişi iki ayda bir kızını görme hakkı olan ve boşanmak üzere olduğu eşi Tevfik Sercan Kocamanoğlu’na 2 yaşındaki kızı Nursel Şifa K.’nu teslim etti. Sercan K. ise geçici velayeti annesinde olan kızı Nursel’i annesine zamanında teslim etmeyip kaçırdı. Kızına ve eşine ulaşamayan Şeyma K. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Yapılan teknik ve fiziki aramaların sonucunda Sercan K.’nun Keçiören’de bulunana Karakaya Mahallesi’nde Gülay K. isimli bir kişiye ait evde kızı ile birlikte aklandığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndna alınan karar neticesinde belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında, Sercan K. kızı ile birlikte evin banyosunda bulundu. Gerçekleşen baskın sonrasında Nursel Şifa K. doktor raporu alındıktan sonra annesine teslim edildi. Gülay K. ile Sercan K.polis merkezine sevk edilip haklarında adli işlem başlatıldı.



