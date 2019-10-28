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Başkentte klasik otomobil sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü üyelerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında klasik otomobil sergisi açıldı - Aralarında Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı orijinal plakalı araç ile Cem Karaca'nın "Ağır Roman" klibinde kullanılan otomobilin de yer aldığı 50 klasik araç, nostalji tutkunlarının beğenisine sunuldu

Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü üyelerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri çerçevesinde klasik otomobil sergisi açıldı.

Aralarında Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı orijinal plakalı araç ve Cem Karaca'nın "Ağır Roman" klibinde kullandığı aracın da olduğu 50 klasik otomobil, Kalaba Kent Meydanı'nda sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatan için bedel ödeyen şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Altınok, "Vatanı vatan yapan, yurdu yurt yapan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bayrağımız ilelebet dalgalansın, minarelerden ezanlarımız çınlasın, devletimiz kıyamete kadar payidar olsun." diye konuştu.

Nostalji tutkunları, aralarında 1940 model araçların da yer aldığı sergiyi iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Klasik Otomobil Sergisi

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