HABER

Başkentte klima hortumu patlayan otobüs korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ankara’da klima hortumu patlayan yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi.Edinilen bilgiye göre, Ankara - İzmir seferini yapan 07 HBF 66 plakalı yolcu otobüsünün Ankara’nın dışına çıkmadan Zırhlı Birlikler mevkiinde klima hortumu yandı.

Ankara’da klima hortumu patlayan yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara - İzmir seferini yapan 07 HBF 66 plakalı yolcu otobüsünün Ankara’nın dışına çıkmadan Zırhlı Birlikler mevkiinde klima hortumu yandı. Otobüs içerisinden çıkan dumanları gören yolcular panik içerisinde otobüsü terk etmeye çalıştı. Otobüsten indikten sonra yanan klima hortumu, klima gazının sıkışmasından dolayı patladı. Yaşanan olay büyük paniğe yol açarken, otobüste küçük çaplı maddi hasar oluştu.
Otobüsteki yolculardan olan ve İzmir’e seyahat eden Burhan Buldu, otobüs çalışanlarını hareket etmeden uyardıklarını belirterek, "Hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı otobüsün arkasından, vatandaşlar isyan ettiler otobüsü durdurduk. Patlama sesi geldi, bir de duman çıkınca insanlar panik halinde arabadan inmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.
Otobüsün Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden gecikmeli hareket ettiğini ifade eden Batuhan Ekinci, "Otobüs personelini ikaz etmemize rağmen kimsenin umurunda değildi. Sonuç ortada, mağduriyeti kim giderecek? Burada 45 kişi var. Bu araç dağın başında kalsaydı ne olurdu?" diye konuştu.
Kızı ve torunuyla beraber seyahat eden Nurhan Güngör ise, "İkaz etmemize rağmen aracı kullanmaya devam ettiler. Otobüsten dumanlar çıktı, görünce arka kapıyı açın dedik panik içinde dışarı çıktık" dedi.
Hortumu patlayan otobüsten inip bir süre mağdur olan yolcular, yeni otobüsün gelmesiyle tekrardan İzmir’e hareket etti.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın tutuklandıFETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın tutuklandı
Karacabey’de trafik kazası: 4 yaralıKaracabey’de trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.