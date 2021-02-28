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Başkent’te komşu cinayeti

28.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı gerekçesi ile tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay, Nallıhan ilçesinin Derekeöy Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı gerekçesi ile tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Nallıhan ilçesinin Derekeöy Mahallesi’nde meydana geldi. S.B. isimli bir mahalle sakini, sabah saatlerinde hızar motorunu çalıştırınca komşusu O.D. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.D. isimli şahıs, evinde bulunan av tüfeği ile komşusu S.B.’yi iki yerinden vurdu. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan S.B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Komşusunu vuran O.D. olay yerinden kaçarken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı O.D’yi cinayette kullandığı tüfek ile birlikte saklandığı evinde yakaladı.
O.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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