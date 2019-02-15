HABER

Başkentte "Komşumuz İran" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:00 | Son Güncelleme

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığınca düzenlenen konferansta, İran edebiyatının tarihi gelişimi ve kültürel anlamda dünya için taşıdığı önem ele alındı - Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı: "İran edebiyatının şiirimize olumlu etkisi olmuştur" - Edebiyatçı Prof. Dr Adnan Karaismailoğlu: "İran'da Şehriyar gibi klasik şiirin öncüleri daima hürmetle anılıyor"

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığınca, başkentte "Komşumuz İran" başlıklı konferans düzenlendi.

Ankara Valiliği Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleşen konferansta, İran edebiyatının tarihi gelişimi ve kültürel anlamda dünya için taşıdığı önem anlatıldı.

Konferansa konuşmacı olarak tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve edebiyatçı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu katıldı.

Konuşmasına Farsça teşekkür ederek başlayan Ortaylı, İran edebiyatının hem Türk hem de dünya edebiyatına sunduğu katkılara değindi.

Prof. Dr. Ortaylı, "Eski Yunan edebiyatı Avrupa için ne kadar önemliyse, Türkler için de İran edebiyatı o derece önemlidir. İran mitolojisi etkileyicidir ve İran edebiyatının şiirimize olumlu etkisi olmuştur." dedi.

Türk ve İran edebiyatları arasında sanat alanında alışveriş olduğunu dile getiren İlber Ortaylı, İranlı şairler Firdevsi, Hafız-ı Şirazi ve Seyyid Ahmet Kesrevi gibi isimlerin İran edebiyatına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Ortaylı, İranlı şair Firdevsi'nin epik şiir alanında öne çıktığını ve Fars dilini yeniden canlandırdığını dile getirerek, Firdevsi'nin Arap edebiyatı karşısında İran edebiyatını ayakta tuttuğuna vurgu yaptı.

İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Şehriyar zamanımızın şairidir, İranlı ve Azerbaycanlıdır. Türkçe'yi de iyi bilir." diye konuştu.

Karaismailoğlu ise İran edebiyatından örnekler vererek, İranlı edebiyatçıların ülkedeki İslam Devrimi'nden önce direniş gibi konuları işlediğini söyledi.

İran'da edebiyat ve şiirin saygı gördüğünü açıklayan Prof. Dr. Karaismailoğlu, "İran'da Şehriyar gibi klasik şiirin öncüleri daima hürmetle anılıyor." ifadesini kullandı.

Programın sonunda İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da katılımcılara teşekkür ederek, iki ülke arasındaki kültürel ilişkinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Konferansın sonunda İran müziğinden seçme eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Metris cezaevinde hareketlilikMetris cezaevinde hareketlilik
Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (2)Bakan Çavuşoğlu'ndan hortum ve fırtına felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Karaismailoğlu firdevsi hafız ilber ortaylı İRAN iran edebiyatı Muhammed Farazmand Şehriyar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.