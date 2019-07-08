"Konfüçyüs'ün 'Dünyanın tüm insanlara ait olması, uyumun önemsenmesi ve iyi komşuluk ilişkileri ile dünyanın bir aileye benzetilmesi' düşünce eksenlerinin mirası Çin'in diplomasisinde görülebilir. Konfüçyüs, Çin'in dünyaya sunduğu önemli manevi zenginliklerdendir. Çin'in diplomasi anlayışı, dünya barışı, ortak kalkınma ve kader birliği, karşılıklı saygı ve iş birliğini kapsamakta ve bu kapsam Konfüçyüs düşünceleri ile büyük benzerlik gösteriyor."

Dıng, "Kuşak-Yol" projesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Devlet Başkanı Şi'nin (Cinping) 'Bir Kuşak Bir Yol' girişimi kapsamında Türkiye dahil 150'den fazla ülke ve uluslararası örgüt, Çin ile iş birliği yapmaya başladı. Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin ile Türkiye'nin iş birliğinin derinliği ile kültürel ve beşeri ilişkilerimizin daha da yoğunlaşacağına inanıyorum. Bugünkü sergimiz bunun için iyi bir örnek oluşturdu. Bundan sonra da iki ülke halkının karşılıklı anlayışını pekiştirerek dostluklarımızın temellerini sağlamlaştıracağız, iki ülke iş birliğini yeni bir düzeye çıkararak içeriğini genişleteceğiz."

Serginin düzenlenmesine katkı sunan Şandong Fotoğraf Sanatçıları Heyeti Başkanı Liu Dajun da serginin iki ülke kültürel ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Kurdela kesilerek açılışı yapılan sergi 12 Temmuz'a kadar gezilebilir.

