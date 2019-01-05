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Başkentte kontrolden çıkan otomobil iki iş yerine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 06:36 | Son Güncelleme

Başkentte kontrolden çıkan otomobil iki iş yerine çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç, caddede bitişik durumdaki kuru yemişçi ve hediyelik eşya dükkanlarına çarptı. Otomobilin çarptığı trafik lambasının direği de devrildi.

Kaza, söz konusu iş yerlerinin vitrinlerinde ve araçta hasara neden oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobili kimin kullandığını belirlemek için çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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Ankara Iş Yeri Kaza trafik

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