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Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Ankara’da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarken kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde seyir halinde olan Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara’da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarken kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde seyir halinde olan Emrah Yarız yönetimindeki 06 M 5232 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Olayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri takla atan otomobilden sürücü Emrah Yarız’ı yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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