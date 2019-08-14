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Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:09 | Son Güncelleme

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Erdem Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş otomobil Takla trafik kazası

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