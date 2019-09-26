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Başkentte kooperatif yöneticilerine "yolsuzluk" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif kasasında bulunan parayla lüks giyim mağazalarında kendileri için harcamalar yaptığı, gece kulüplerinde eğlendikleri, yüksek miktarda çay ve ikram gideri harcaması yaptıkları belirlendi - Üyelerin ayrıca bir akaryakıt şirketinden sahte faturalarla 2 milyon 877 bin lira tutarında hayali akaryakıt ve madeni yağ alımı gerçekleştirdikleri tespit edildi

Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, zimmete para geçirdikleri, kooperatifi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği ekiplerince, Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, zimmetine para geçirdikleri ve kooperatifi 3 milyon 200 bin liranın üzerinde zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Bilirkişi raporunda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif kasasında bulunan parayla lüks giyim mağazalarında kendileri için harcamalar yaptığı, turistik alkollü gece kulüplerinde eğlendikleri ve 336 bin 127 lira tutarında çay ve ikram gideri harcaması yaptıkları belirlendi.

Kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin ayrıca bir akaryakıt şirketinden sahte faturalarla 2 milyon 877 bin lira tutarında hayali akaryakıt ve madeni yağ alımı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 23 kişi emniyete götürüldü.

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Ankara Otogar İşletmecileri başkan ve üyeleri operasyon Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Koop Yolsuzluk

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