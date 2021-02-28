Başkent’te köpek katliamı

Başkent’te hafriyat alanında onlarca köpeğin cansız bedeni bulundu. Hayvanseverler tarafından fark edilen olayda köpeklerin bir kısmının ayaklarının bağlı, bir kısmının ayaklarına beton dökülerek infaz edildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde sanayi bölgesine yakın boş alanda hayvanseverler tarafından 30’a yakın köpeğin cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Olayı gören görgü tanığı İngilizce Öğretmeni hayvansever Tenay Yücel, haftada 4 gün aynı bölgede besleme yaptığını dile getirerek, “Bu bölgede besleme yapıyorum. Vefa Sosyal Destek gurubundayım. Buraya geldiğimde 10-15 tane köpeğin öldüğünü fark ettim. Yeni öldürülmüşlerdi. Ayakları bağlanmış, beton dökülmüş haldeydi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hemen gerekli yerleri arayarak olayı ihbar ettim. Ne istediler bu canlardan anlamıyorum. Her kim yaptıysa en kısa zamanda bulunmasını istiyorum” dedi.

“Üst üste atılmış köpekler gördük”

Olay yerine gelen Gölbaşı Barınağı kurucularından hayvansever Sibel Bengü, “Bugün Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Barınağı ekibiyle beslemeye çıktık. Geldiğimizde burada üst üste atılmış, zehirlenmiş 20 kadar köpek gördük. Kazıldıkça kazıldıkça alttan köpekler çıkıyor. Ayaklarına beton dökülmüş, ayakları bağlanmış, bellerinden bağlanmış köpekler vardı. Bir kısmının ağzından kan gelmişti. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi köpekleri otopsiye yolladı” dedi.